Dracarys Token Cijena danas

Trenutačna cijena Dracarys Token (DRA) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DRA u USD je -- po DRA.

Dracarys Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 19,836.34, s količinom u optjecaju od 577.00B DRA. Tijekom posljednja 24 sata, DRA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00000345, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DRA se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dracarys Token (DRA)

Tržišna kapitalizacija $ 19.84K$ 19.84K $ 19.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.84K$ 19.84K $ 19.84K Količina u optjecaju 577.00B 577.00B 577.00B Ukupna količina 577,000,000,000.0 577,000,000,000.0 577,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dracarys Token je $ 19.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRA je 577.00B, s ukupnom količinom od 577000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.84K.