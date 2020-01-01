DRAC Network (DRAC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DRAC Network (DRAC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DRAC Network (DRAC) Informacije DRAC Network is a public chain independently developed based on Ethereum. We launched in the UAE in 2020. Our tenets are people-oriented, decentralization, autonomy, equal rights, and a unique blockchain identity. Before popularizing quantum computing and more efficient transmission, how can decentralization and equality solve? DRAC will use the living biobank to authenticate the uniqueness of the blockchain identity and unravel the decentralization of peace rights with the concept of a people-oriented and autonomous way of faction voting. Self-built ecology includes DEX, cross-chain bridge, NFT minting and auction, wallet, chart, lock-up, etc. At the same time, it also opens up a new world for more blockchain believers and supports the construction of more application DAPPs that adhere to decentralized beliefs. Službena web stranica: https://drac.io/

DRAC Network (DRAC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DRAC Network (DRAC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 72.53M $ 72.53M $ 72.53M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.27K $ 11.27K $ 11.27K Povijesni maksimum: $ 0.091844 $ 0.091844 $ 0.091844 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00015533 $ 0.00015533 $ 0.00015533

DRAC Network (DRAC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DRAC Network (DRAC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DRAC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DRAC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DRAC tokena, istražite DRAC cijenu tokena uživo!

