Dr Emma Sage Cijena danas

Trenutačna cijena Dr Emma Sage (EMMA) danas je --, s promjenom od 0.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EMMA u USD je -- po EMMA.

Dr Emma Sage trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 114,159, s količinom u optjecaju od 1.00B EMMA. Tijekom posljednja 24 sata, EMMA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, EMMA se kretao -1.11% u posljednjem satu i -26.39% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dr Emma Sage (EMMA)

Tržišna kapitalizacija $ 114.16K$ 114.16K $ 114.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 114.16K$ 114.16K $ 114.16K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dr Emma Sage je $ 114.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EMMA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.16K.