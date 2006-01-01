DPIN (DPIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DPIN (DPIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DPIN (DPIN) Informacije DPIN is a pioneering blockchain-based project that democratizes high-performance computing (HPC) by building a globally accessible, cost-effective, and decentralized GPU computing infrastructure to meet the rising demands of artificial intelligence (AI), cloud gaming, and other HPC-driven industries. Powered by its native token, DPIN facilitates transactions, incentivizes resource sharing with rewards, and enables community governance through staking and voting, fostering a self-sustaining ecosystem enhanced by partnerships with 42DAO, QPIN and Singapore's Institute of High Performance Computing (IHPC). By bridging the physical and digital worlds, DPIN aims to lead the HPC revolution, offering a transparent and scalable solution that empowers developers, enterprises, and individuals, positioning itself as a trailblazer in the future of decentralized technology and cryptocurrency innovation. Službena web stranica: https://dpin.cloud/ Bijela knjiga: https://dpincloud.gitbook.io/dpincloud/governance/whitepaper

DPIN (DPIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DPIN (DPIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 535.52M $ 535.52M $ 535.52M Povijesni maksimum: $ 8.14 $ 8.14 $ 8.14 Povijesni minimum: $ 2.27 $ 2.27 $ 2.27 Trenutna cijena: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54

DPIN (DPIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DPIN (DPIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DPIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DPIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

