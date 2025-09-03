DPIN (DPIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 2.86 24-satna najviša cijena $ 3.11 Najviša cijena ikada $ 8.14 Najniža cijena $ 2.61 Promjena cijene (1H) +1.84% Promjena cijene (1D) +5.05% Promjena cijene (7D) -22.14%

DPIN (DPIN) cijena u stvarnom vremenu je $3.09. Tijekom protekla 24 sata, DPINtrgovalo je između najniže cijene $ 2.86 i najviše cijene $ 3.11, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DPIN je $ 8.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.61.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DPIN se promijenio za +1.84% u posljednjih sat vremena, +5.05% u posljednjih 24 sata i -22.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DPIN (DPIN)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 648.26M Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 210,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DPIN je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DPIN je 0.00, s ukupnom količinom od 210000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 648.26M.