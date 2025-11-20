DPAI Cijena danas

Trenutačna cijena DPAI (DPAI) danas je $ 0.00050752, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DPAI u USD je $ 0.00050752 po DPAI.

DPAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,075.18, s količinom u optjecaju od 10.00M DPAI. Tijekom posljednja 24 sata, DPAI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01647213, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00050752.

U kratkoročnim performansama, DPAI se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DPAI (DPAI)

Tržišna kapitalizacija $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DPAI je $ 5.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DPAI je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.08K.