Dox Squad Logotip

Dox Squad Cijena (DOX)

Neuvršten

1 DOX u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Dox Squad (DOX)
Dox Squad (DOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Dox Squad (DOX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dox Squad (DOX)

$ 6.51K
$ 6.51K$ 6.51K

--
----

$ 6.51K
$ 6.51K$ 6.51K

893.07M
893.07M 893.07M

893,065,799.90385
893,065,799.90385 893,065,799.90385

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dox Squad je $ 6.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOX je 893.07M, s ukupnom količinom od 893065799.90385. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.51K.

Dox Squad (DOX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dox Squad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dox Squad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dox Squad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dox Squad u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+7.35%
60 dana$ 0+25.22%
90 dana$ 0--

Što je Dox Squad (DOX)

The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we’re helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply.

Dox Squad Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dox Squad (DOX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dox Squad (DOX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dox Squad.

Provjerite Dox Squad predviđanje cijene sada!

DOX u lokalnim valutama

Dox Squad (DOX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dox Squad (DOX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dox Squad (DOX)

Koliko Dox Squad (DOX) vrijedi danas?
Cijena DOX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DOX u USD?
Trenutačna cijena DOX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dox Squad?
Tržišna kapitalizacija za DOX je $ 6.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DOX?
Količina u optjecaju za DOX je 893.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOX?
DOX je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOX?
DOX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DOX?
24-satni obujam trgovanja za DOX je -- USD.
Hoće li DOX još narasti ove godine?
DOX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.