Dove The Dog (DOVE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Dove The Dog (DOVE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Dove The Dog (DOVE) Informacije

Meet Dove The Dog, the most enchanting pup to ever soar through the heavens! With a coat as white as freshly fallen snow and a pair of majestic wings that shimmer in the sunlight, Dove isn’t your average canine—he’s a celestial guardian sent straight from the clouds to spread love, joy, and a sprinkle of magic wherever he goes. Dove The Dog isn’t just a pet—he’s a symbol of hope, a furry angel who proves that love can lift you to the highest heights. Follow his adventures as he flutters between the heavens and Earth, spreading his celestial charm one wag of his tail at a time!

Službena web stranica:
https://app.streamflow.finance/contract/solana/mainnet/8QR6DQc1J3TQpvzR9MuuaBjddaPuEt78kzRt3NzKFB5D

Dove The Dog (DOVE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dove The Dog (DOVE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 10.05K
$ 10.05K
Ukupna količina:
$ 999.90M
$ 999.90M
Količina u optjecaju:
$ 749.43M
$ 749.43M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 13.40K
$ 13.40K
Povijesni maksimum:
$ 0
$ 0
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0

Dove The Dog (DOVE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Dove The Dog (DOVE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DOVE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DOVE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DOVE tokena, istražite DOVE cijenu tokena uživo!

DOVE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide DOVE? Naša DOVE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.