Više o DOVE

DOVE Informacije o cijeni

DOVE Službena web stranica

DOVE Tokenomija

DOVE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Dove The Dog Logotip

Dove The Dog Cijena (DOVE)

Neuvršten

1 DOVE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Dove The Dog (DOVE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:37:49 (UTC+8)

Dove The Dog (DOVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.09%

-0.33%

-0.33%

Dove The Dog (DOVE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOVE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOVE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.09% u posljednjih 24 sata i -0.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dove The Dog (DOVE)

$ 9.25K
$ 9.25K$ 9.25K

--
----

$ 12.34K
$ 12.34K$ 12.34K

749.43M
749.43M 749.43M

999,900,471.000309
999,900,471.000309 999,900,471.000309

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dove The Dog je $ 9.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOVE je 749.43M, s ukupnom količinom od 999900471.000309. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.34K.

Dove The Dog (DOVE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dove The Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dove The Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dove The Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dove The Dog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.09%
30 dana$ 0-32.97%
60 dana$ 0-41.67%
90 dana$ 0--

Što je Dove The Dog (DOVE)

Meet Dove The Dog, the most enchanting pup to ever soar through the heavens! With a coat as white as freshly fallen snow and a pair of majestic wings that shimmer in the sunlight, Dove isn’t your average canine—he’s a celestial guardian sent straight from the clouds to spread love, joy, and a sprinkle of magic wherever he goes. Dove The Dog isn’t just a pet—he’s a symbol of hope, a furry angel who proves that love can lift you to the highest heights. Follow his adventures as he flutters between the heavens and Earth, spreading his celestial charm one wag of his tail at a time!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Dove The Dog (DOVE)

Službena web-stranica

Dove The Dog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dove The Dog (DOVE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dove The Dog (DOVE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dove The Dog.

Provjerite Dove The Dog predviđanje cijene sada!

DOVE u lokalnim valutama

Dove The Dog (DOVE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dove The Dog (DOVE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOVE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dove The Dog (DOVE)

Koliko Dove The Dog (DOVE) vrijedi danas?
Cijena DOVE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DOVE u USD?
Trenutačna cijena DOVE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dove The Dog?
Tržišna kapitalizacija za DOVE je $ 9.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DOVE?
Količina u optjecaju za DOVE je 749.43M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOVE?
DOVE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOVE?
DOVE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DOVE?
24-satni obujam trgovanja za DOVE je -- USD.
Hoće li DOVE još narasti ove godine?
DOVE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOVE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:37:49 (UTC+8)

Dove The Dog (DOVE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.