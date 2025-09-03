Douglas Adams (HHGTTG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.21% Promjena cijene (7D) +4.21%

Douglas Adams (HHGTTG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HHGTTGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HHGTTG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HHGTTG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Douglas Adams (HHGTTG)

Tržišna kapitalizacija $ 50.25K$ 50.25K $ 50.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.25K$ 50.25K $ 50.25K Količina u optjecaju 987.68B 987.68B 987.68B Ukupna količina 987,678,985,570.0579 987,678,985,570.0579 987,678,985,570.0579

Trenutačna tržišna kapitalizacija Douglas Adams je $ 50.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HHGTTG je 987.68B, s ukupnom količinom od 987678985570.0579. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.25K.