Doug the Duck (DOUG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Doug the Duck (DOUG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Doug the Duck (DOUG) Informacije Doug, the duck who got ditched by his pond crew for meme fame, is now flexing his muscles in the wrestling ring, aiming to become the ultimate meme coin. Look out, world, Doug's coming through, and he's not ducking around anymore! He's a degenerate duck on Solana, ready to take down any other meme in his path! Službena web stranica: https://dougtheduck.com/ Kupi DOUG odmah!

Doug the Duck (DOUG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Doug the Duck (DOUG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 100.77K $ 100.77K $ 100.77K Ukupna količina: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Količina u optjecaju: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 100.77K $ 100.77K $ 100.77K Povijesni maksimum: $ 0.00551302 $ 0.00551302 $ 0.00551302 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00010026 $ 0.00010026 $ 0.00010026 Saznajte više o cijeni Doug the Duck (DOUG)

Doug the Duck (DOUG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Doug the Duck (DOUG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOUG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOUG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOUG tokena, istražite DOUG cijenu tokena uživo!

DOUG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOUG? Naša DOUG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DOUG predviđanje cijene tokena odmah!

