Doug (DOUG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.73% Promjena cijene (1D) +16.21% Promjena cijene (7D) +11.89% Promjena cijene (7D) +11.89%

Doug (DOUG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOUGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOUG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOUG se promijenio za +1.73% u posljednjih sat vremena, +16.21% u posljednjih 24 sata i +11.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Doug (DOUG)

Tržišna kapitalizacija $ 22.23K$ 22.23K $ 22.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.23K$ 22.23K $ 22.23K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doug je $ 22.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOUG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.23K.