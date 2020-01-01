DOTZ (DOTZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DOTZ (DOTZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DOTZ (DOTZ) Informacije We are more than just a meme coin! Our vision is to support local mom-and-pop shops and small businesses without any upfront costs by leveraging our Dotz coin. By partnering with these local businesses, we will offer discounts to Dotz coin holders, creating a mutually beneficial situation for both consumers and business owners. Dotz Coin removes the need for up-front advertising expenses, enabling companies to advertise their goods and services without worrying about money Službena web stranica: https://dotzshow.com Kupi DOTZ odmah!

DOTZ (DOTZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOTZ (DOTZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.07K $ 41.07K $ 41.07K Ukupna količina: $ 758.53M $ 758.53M $ 758.53M Količina u optjecaju: $ 460.93M $ 460.93M $ 460.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 67.59K $ 67.59K $ 67.59K Povijesni maksimum: $ 0.00271026 $ 0.00271026 $ 0.00271026 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni DOTZ (DOTZ)

DOTZ (DOTZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DOTZ (DOTZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOTZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOTZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOTZ tokena, istražite DOTZ cijenu tokena uživo!

DOTZ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOTZ? Naša DOTZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DOTZ predviđanje cijene tokena odmah!

