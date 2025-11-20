Dorol Cijena danas

Trenutačna cijena Dorol (DRL) danas je $ 3,837.11, s promjenom od 0.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DRL u USD je $ 3,837.11 po DRL.

Dorol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 51,237, s količinom u optjecaju od 13.36 DRL. Tijekom posljednja 24 sata, DRL trgovao je između $ 3,827.02 (niska) i $ 3,845.68 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4,469.59, dok je rekordna najniža cijena bila $ 3,321.49.

U kratkoročnim performansama, DRL se kretao +0.06% u posljednjem satu i +0.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dorol (DRL)

Tržišna kapitalizacija $ 51.24K$ 51.24K $ 51.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.36B$ 38.36B $ 38.36B Količina u optjecaju 13.36 13.36 13.36 Ukupna količina 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dorol je $ 51.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRL je 13.36, s ukupnom količinom od 9999998.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.36B.