Dor (DOR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dor (DOR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Dor (DOR) Informacije The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings. Službena web stranica: https://constellationnetwork.io/dtm/ Bijela knjiga: https://docs.getdor.com/metagraph/ Kupi DOR odmah!

Dor (DOR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dor (DOR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Ukupna količina: $ 427.03M $ 427.03M $ 427.03M Količina u optjecaju: $ 294.30M $ 294.30M $ 294.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Povijesni maksimum: $ 0.386986 $ 0.386986 $ 0.386986 Povijesni minimum: $ 0.00319155 $ 0.00319155 $ 0.00319155 Trenutna cijena: $ 0.00606105 $ 0.00606105 $ 0.00606105 Saznajte više o cijeni Dor (DOR)

Dor (DOR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dor (DOR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOR tokena, istražite DOR cijenu tokena uživo!

