Dor (DOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00583345 $ 0.00583345 $ 0.00583345 24-satna najniža cijena $ 0.00619386 $ 0.00619386 $ 0.00619386 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00583345$ 0.00583345 $ 0.00583345 24-satna najviša cijena $ 0.00619386$ 0.00619386 $ 0.00619386 Najviša cijena ikada $ 0.386986$ 0.386986 $ 0.386986 Najniža cijena $ 0.00319155$ 0.00319155 $ 0.00319155 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) +0.88% Promjena cijene (7D) -39.13% Promjena cijene (7D) -39.13%

Dor (DOR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00605323. Tijekom protekla 24 sata, DORtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00583345 i najviše cijene $ 0.00619386, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOR je $ 0.386986, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00319155.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOR se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, +0.88% u posljednjih 24 sata i -39.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dor (DOR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Količina u optjecaju 293.04M 293.04M 293.04M Ukupna količina 426,883,009.8262952 426,883,009.8262952 426,883,009.8262952

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dor je $ 1.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOR je 293.04M, s ukupnom količinom od 426883009.8262952. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.58M.