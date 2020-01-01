Dopex Rebate (RDPX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dopex Rebate (RDPX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. Fee accrual can be boosted via staking rDPX. Službena web stranica: https://dopex.io

Dopex Rebate (RDPX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dopex Rebate (RDPX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Ukupna količina: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Količina u optjecaju: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Povijesni maksimum: $ 315.58 $ 315.58 $ 315.58 Povijesni minimum: $ 0.308974 $ 0.308974 $ 0.308974 Trenutna cijena: $ 1.99 $ 1.99 $ 1.99 Saznajte više o cijeni Dopex Rebate (RDPX)

Dopex Rebate (RDPX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dopex Rebate (RDPX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RDPX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RDPX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RDPX tokena, istražite RDPX cijenu tokena uživo!

RDPX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RDPX? Naša RDPX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RDPX predviđanje cijene tokena odmah!

