Dopex Rebate (RDPX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.0 24-satna najniža cijena $ 2.06 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.0 24-satna najviša cijena $ 2.06 Najviša cijena ikada $ 315.58 Najniža cijena $ 0.308974 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.39% Promjena cijene (7D) -0.99%

Dopex Rebate (RDPX) cijena u stvarnom vremenu je $2. Tijekom protekla 24 sata, RDPXtrgovalo je između najniže cijene $ 2.0 i najviše cijene $ 2.06, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RDPX je $ 315.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.308974.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RDPX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.39% u posljednjih 24 sata i -0.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dopex Rebate (RDPX)

Tržišna kapitalizacija $ 2.73M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.21M Količina u optjecaju 1.36M Ukupna količina 2,101,201.71

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dopex Rebate je $ 2.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RDPX je 1.36M, s ukupnom količinom od 2101201.71. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.21M.