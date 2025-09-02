Više o PAPER

PAPER Informacije o cijeni

PAPER Službena web stranica

PAPER Tokenomija

PAPER Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Dope World Paper Logotip

Dope World Paper Cijena (PAPER)

Neuvršten

1 PAPER u USD cijena uživo:

$0.00031634
$0.00031634$0.00031634
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Dope World Paper (PAPER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:48:24 (UTC+8)

Dope World Paper (PAPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.057268
$ 0.057268$ 0.057268

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

--

--

0.00%

0.00%

Dope World Paper (PAPER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PAPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAPER je $ 0.057268, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAPER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dope World Paper (PAPER)

$ 287.16K
$ 287.16K$ 287.16K

--
----

$ 447.11K
$ 447.11K$ 447.11K

907.73M
907.73M 907.73M

1,413,375,000.0
1,413,375,000.0 1,413,375,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dope World Paper je $ 287.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAPER je 907.73M, s ukupnom količinom od 1413375000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 447.11K.

Dope World Paper (PAPER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dope World Paper u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dope World Paper u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dope World Paper u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dope World Paper u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-40.37%
60 dana$ 0-49.22%
90 dana$ 0--

Što je Dope World Paper (PAPER)

A DAO for the streets. Build a character and develop the metaverse in your pursuit of money, power, and notoriety. Dope Wars is a LOOT derivative and acts as the legos for the Dope Wars Metaverse. Dope Wars NFT's are available here - https://opensea.io/collection/dope-v4

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Dope World Paper (PAPER)

Službena web-stranica

Dope World Paper Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dope World Paper (PAPER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dope World Paper (PAPER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dope World Paper.

Provjerite Dope World Paper predviđanje cijene sada!

PAPER u lokalnim valutama

Dope World Paper (PAPER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dope World Paper (PAPER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PAPER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dope World Paper (PAPER)

Koliko Dope World Paper (PAPER) vrijedi danas?
Cijena PAPER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PAPER u USD?
Trenutačna cijena PAPER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dope World Paper?
Tržišna kapitalizacija za PAPER je $ 287.16K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PAPER?
Količina u optjecaju za PAPER je 907.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PAPER?
PAPER je postigao ATH cijenu od 0.057268 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PAPER?
PAPER je vidio ATL cijenu od 0.0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PAPER?
24-satni obujam trgovanja za PAPER je -- USD.
Hoće li PAPER još narasti ove godine?
PAPER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PAPER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:48:24 (UTC+8)

Dope World Paper (PAPER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.