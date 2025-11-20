Dope Cijena danas

Trenutačna cijena Dope (DOPE) danas je --, s promjenom od 3.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOPE u USD je -- po DOPE.

Dope trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,322.11, s količinom u optjecaju od 420.69T DOPE. Tijekom posljednja 24 sata, DOPE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DOPE se kretao -- u posljednjem satu i -12.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dope (DOPE)

Tržišna kapitalizacija $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Količina u optjecaju 420.69T 420.69T 420.69T Ukupna količina 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dope je $ 7.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOPE je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.32K.