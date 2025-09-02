Dopamine (DOPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.582191$ 0.582191 $ 0.582191 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) -1.18% Promjena cijene (7D) +1.80% Promjena cijene (7D) +1.80%

Dopamine (DOPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOPE je $ 0.582191, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOPE se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -1.18% u posljednjih 24 sata i +1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dopamine (DOPE)

Tržišna kapitalizacija $ 107.54K$ 107.54K $ 107.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 107.54K$ 107.54K $ 107.54K Količina u optjecaju 124.98M 124.98M 124.98M Ukupna količina 124,980,860.3760183 124,980,860.3760183 124,980,860.3760183

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dopamine je $ 107.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOPE je 124.98M, s ukupnom količinom od 124980860.3760183. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 107.54K.