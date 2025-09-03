Više o DOOG

DooggieCoin Logotip

DooggieCoin Cijena (DOOG)

Neuvršten

1 DOOG u USD cijena uživo:

--
----
-0.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DooggieCoin (DOOG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:04:36 (UTC+8)

DooggieCoin (DOOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.85%

-9.98%

-9.98%

DooggieCoin (DOOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.85% u posljednjih 24 sata i -9.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DooggieCoin (DOOG)

$ 70.31K
$ 70.31K$ 70.31K

--
----

$ 70.31K
$ 70.31K$ 70.31K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija DooggieCoin je $ 70.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOOG je 100.00B, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.31K.

DooggieCoin (DOOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DooggieCoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DooggieCoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DooggieCoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DooggieCoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.85%
30 dana$ 0+14.37%
60 dana$ 0+53.15%
90 dana$ 0--

Što je DooggieCoin (DOOG)

DooggieCoin is the official memecoin for the Dooggies project. It was fairly launched on the 4th birthday of Dooggies with the Bankr bot on Base. Dooggies is originally an NFT community on Ethereum that has expanded with NFT collections on Doge and Base, and now a memecoin on Base. This token is for Dooggies collectors, enthusiasts, and supporters of the project who come together to chat, meme, and have fun.

Resurs DooggieCoin (DOOG)

Službena web-stranica

DooggieCoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DooggieCoin (DOOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DooggieCoin (DOOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DooggieCoin.

Provjerite DooggieCoin predviđanje cijene sada!

DOOG u lokalnim valutama

DooggieCoin (DOOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DooggieCoin (DOOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DooggieCoin (DOOG)

Koliko DooggieCoin (DOOG) vrijedi danas?
Cijena DOOG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DOOG u USD?
Trenutačna cijena DOOG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DooggieCoin?
Tržišna kapitalizacija za DOOG je $ 70.31K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DOOG?
Količina u optjecaju za DOOG je 100.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOOG?
DOOG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOOG?
DOOG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DOOG?
24-satni obujam trgovanja za DOOG je -- USD.
Hoće li DOOG još narasti ove godine?
DOOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:04:36 (UTC+8)

