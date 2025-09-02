DOODiPALS (DOODI) Informacije o cijeni (USD)

DOODiPALS (DOODI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00607416. Tijekom protekla 24 sata, DOODItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00536805 i najviše cijene $ 0.00647186, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOODI je $ 0.00950257, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOODI se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -6.13% u posljednjih 24 sata i -35.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOODiPALS (DOODI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOODiPALS je $ 6.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOODI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.07M.