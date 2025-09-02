Više o DOODI

DOODI Informacije o cijeni

DOODI Službena web stranica

DOODI Tokenomija

DOODI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

DOODiPALS Logotip

DOODiPALS Cijena (DOODI)

Neuvršten

1 DOODI u USD cijena uživo:

$0.00607416
$0.00607416$0.00607416
-6.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena DOODiPALS (DOODI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:33:20 (UTC+8)

DOODiPALS (DOODI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00536805
$ 0.00536805$ 0.00536805
24-satna najniža cijena
$ 0.00647186
$ 0.00647186$ 0.00647186
24-satna najviša cijena

$ 0.00536805
$ 0.00536805$ 0.00536805

$ 0.00647186
$ 0.00647186$ 0.00647186

$ 0.00950257
$ 0.00950257$ 0.00950257

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-6.13%

-35.09%

-35.09%

DOODiPALS (DOODI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00607416. Tijekom protekla 24 sata, DOODItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00536805 i najviše cijene $ 0.00647186, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOODI je $ 0.00950257, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOODI se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -6.13% u posljednjih 24 sata i -35.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOODiPALS (DOODI)

$ 6.07M
$ 6.07M$ 6.07M

--
----

$ 6.07M
$ 6.07M$ 6.07M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOODiPALS je $ 6.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOODI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.07M.

DOODiPALS (DOODI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DOODiPALS u USD iznosila je $ -0.000397331845566407.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DOODiPALS u USD iznosila je $ +0.0027842509.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DOODiPALS u USD iznosila je $ +0.0133301116.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DOODiPALS u USD iznosila je $ +0.0047188523649680081.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000397331845566407-6.13%
30 dana$ +0.0027842509+45.84%
60 dana$ +0.0133301116+219.46%
90 dana$ +0.0047188523649680081+348.18%

Što je DOODiPALS (DOODI)

Doodipals $DOODI $DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning. Apeiron’s team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they’re expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs DOODiPALS (DOODI)

Službena web-stranica

DOODiPALS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DOODiPALS (DOODI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DOODiPALS (DOODI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DOODiPALS.

Provjerite DOODiPALS predviđanje cijene sada!

DOODI u lokalnim valutama

DOODiPALS (DOODI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DOODiPALS (DOODI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOODI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DOODiPALS (DOODI)

Koliko DOODiPALS (DOODI) vrijedi danas?
Cijena DOODI uživo u USD je 0.00607416 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DOODI u USD?
Trenutačna cijena DOODI u USD je $ 0.00607416. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DOODiPALS?
Tržišna kapitalizacija za DOODI je $ 6.07M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DOODI?
Količina u optjecaju za DOODI je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOODI?
DOODI je postigao ATH cijenu od 0.00950257 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOODI?
DOODI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DOODI?
24-satni obujam trgovanja za DOODI je -- USD.
Hoće li DOODI još narasti ove godine?
DOODI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOODI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:33:20 (UTC+8)

DOODiPALS (DOODI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.