Dony Montana (DOMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01257691$ 0.01257691 $ 0.01257691 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.20% Promjena cijene (7D) +5.20%

Dony Montana (DOMO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOMO je $ 0.01257691, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOMO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dony Montana (DOMO)

Tržišna kapitalizacija $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Količina u optjecaju 935.05M 935.05M 935.05M Ukupna količina 935,048,951.191809 935,048,951.191809 935,048,951.191809

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dony Montana je $ 15.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOMO je 935.05M, s ukupnom količinom od 935048951.191809. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.11K.