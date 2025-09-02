Donut (DONUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00120114 $ 0.00120114 $ 0.00120114 24-satna najniža cijena $ 0.00463296 $ 0.00463296 $ 0.00463296 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00120114$ 0.00120114 $ 0.00120114 24-satna najviša cijena $ 0.00463296$ 0.00463296 $ 0.00463296 Najviša cijena ikada $ 0.093022$ 0.093022 $ 0.093022 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) -3.91% Promjena cijene (7D) -1.52% Promjena cijene (7D) -1.52%

Donut (DONUT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00445167. Tijekom protekla 24 sata, DONUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00120114 i najviše cijene $ 0.00463296, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DONUT je $ 0.093022, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DONUT se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -3.91% u posljednjih 24 sata i -1.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Donut (DONUT)

Tržišna kapitalizacija $ 927.67K$ 927.67K $ 927.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Količina u optjecaju 208.39M 208.39M 208.39M Ukupna količina 227,302,502.5553736 227,302,502.5553736 227,302,502.5553736

Trenutačna tržišna kapitalizacija Donut je $ 927.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DONUT je 208.39M, s ukupnom količinom od 227302502.5553736. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.