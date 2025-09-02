Više o DONUT

DONUT Informacije o cijeni

DONUT Službena web stranica

DONUT Tokenomija

DONUT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Donut Logotip

Donut Cijena (DONUT)

Neuvršten

1 DONUT u USD cijena uživo:

$0.00445167
$0.00445167$0.00445167
-3.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Donut (DONUT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:33:11 (UTC+8)

Donut (DONUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00120114
$ 0.00120114$ 0.00120114
24-satna najniža cijena
$ 0.00463296
$ 0.00463296$ 0.00463296
24-satna najviša cijena

$ 0.00120114
$ 0.00120114$ 0.00120114

$ 0.00463296
$ 0.00463296$ 0.00463296

$ 0.093022
$ 0.093022$ 0.093022

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-3.91%

-1.52%

-1.52%

Donut (DONUT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00445167. Tijekom protekla 24 sata, DONUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00120114 i najviše cijene $ 0.00463296, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DONUT je $ 0.093022, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DONUT se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -3.91% u posljednjih 24 sata i -1.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Donut (DONUT)

$ 927.67K
$ 927.67K$ 927.67K

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

208.39M
208.39M 208.39M

227,302,502.5553736
227,302,502.5553736 227,302,502.5553736

Trenutačna tržišna kapitalizacija Donut je $ 927.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DONUT je 208.39M, s ukupnom količinom od 227302502.5553736. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.

Donut (DONUT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Donut u USD iznosila je $ -0.000181293779626717.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Donut u USD iznosila je $ +0.0014214578.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Donut u USD iznosila je $ -0.0003413442.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Donut u USD iznosila je $ -0.003630295175792282.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000181293779626717-3.91%
30 dana$ +0.0014214578+31.93%
60 dana$ -0.0003413442-7.66%
90 dana$ -0.003630295175792282-44.91%

Što je Donut (DONUT)

Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Donut (DONUT)

Službena web-stranica

Donut Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Donut (DONUT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Donut (DONUT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Donut.

Provjerite Donut predviđanje cijene sada!

DONUT u lokalnim valutama

Donut (DONUT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Donut (DONUT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DONUT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Donut (DONUT)

Koliko Donut (DONUT) vrijedi danas?
Cijena DONUT uživo u USD je 0.00445167 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DONUT u USD?
Trenutačna cijena DONUT u USD je $ 0.00445167. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Donut?
Tržišna kapitalizacija za DONUT je $ 927.67K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DONUT?
Količina u optjecaju za DONUT je 208.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DONUT?
DONUT je postigao ATH cijenu od 0.093022 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DONUT?
DONUT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DONUT?
24-satni obujam trgovanja za DONUT je -- USD.
Hoće li DONUT još narasti ove godine?
DONUT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DONUT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:33:11 (UTC+8)

Donut (DONUT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.