DONTDIECOIN Logotip

DONTDIECOIN Cijena (DONTDIE)

Neuvršten

1 DONTDIE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena DONTDIECOIN (DONTDIE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:37:10 (UTC+8)

DONTDIECOIN (DONTDIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+14.99%

+14.99%

DONTDIECOIN (DONTDIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DONTDIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DONTDIE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DONTDIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +14.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DONTDIECOIN (DONTDIE)

$ 10.71K
$ 10.71K$ 10.71K

--
----

$ 10.71K
$ 10.71K$ 10.71K

999.44M
999.44M 999.44M

999,443,366.650423
999,443,366.650423 999,443,366.650423

Trenutačna tržišna kapitalizacija DONTDIECOIN je $ 10.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DONTDIE je 999.44M, s ukupnom količinom od 999443366.650423. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.71K.

DONTDIECOIN (DONTDIE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DONTDIECOIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DONTDIECOIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DONTDIECOIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DONTDIECOIN u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-38.72%
60 dana$ 0-35.61%
90 dana$ 0--

Što je DONTDIECOIN (DONTDIE)

DONT DIE is a movement inspired by (but bigger than!) Bryan Johnson's longevity work. Join the community to learn tips, strategies, and discuss ideas for how to "Don't Die." Community has demonstrated early cult-like traction of people interested in the DONTDIE movement, and people are already sharing insights, resources, and ideas to propel human kind to our next stage of evolution. DONTDIE means sleep. It means hydration. It means clean eating. It means measurement.

Resurs DONTDIECOIN (DONTDIE)

Službena web-stranica

DONTDIECOIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DONTDIECOIN (DONTDIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DONTDIECOIN (DONTDIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DONTDIECOIN.

Provjerite DONTDIECOIN predviđanje cijene sada!

DONTDIE u lokalnim valutama

DONTDIECOIN (DONTDIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DONTDIECOIN (DONTDIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DONTDIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DONTDIECOIN (DONTDIE)

Koliko DONTDIECOIN (DONTDIE) vrijedi danas?
Cijena DONTDIE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DONTDIE u USD?
Trenutačna cijena DONTDIE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DONTDIECOIN?
Tržišna kapitalizacija za DONTDIE je $ 10.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DONTDIE?
Količina u optjecaju za DONTDIE je 999.44M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DONTDIE?
DONTDIE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DONTDIE?
DONTDIE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DONTDIE?
24-satni obujam trgovanja za DONTDIE je -- USD.
Hoće li DONTDIE još narasti ove godine?
DONTDIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DONTDIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:37:10 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.