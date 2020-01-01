DONT coin (DONT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DONT coin (DONT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DONT coin (DONT) Informacije $DONT is a cryptocurrency project that embodies the cypherpunk spirit and the strong, determined ethos of Donald Trump. By leveraging robust blockchain technology, fostering a vibrant community, and aligning with the values of transparency, decentralization, and innovation, $DONT aims to empower individuals and promote a more inclusive financial system. The project seeks to tap into the energy and passion of Trump's supporters while providing a platform for political engagement and expression within the cryptocurrency landscape. Službena web stranica: https://dont.cash/ Kupi DONT odmah!

DONT coin (DONT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DONT coin (DONT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 46.71K $ 46.71K $ 46.71K Ukupna količina: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Količina u optjecaju: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 46.71K $ 46.71K $ 46.71K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni DONT coin (DONT)

DONT coin (DONT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DONT coin (DONT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DONT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DONT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DONT tokena, istražite DONT cijenu tokena uživo!

DONT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DONT? Naša DONT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DONT predviđanje cijene tokena odmah!

