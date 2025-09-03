DONT coin (DONT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.13% Promjena cijene (1D) +2.26% Promjena cijene (7D) +3.91% Promjena cijene (7D) +3.91%

DONT coin (DONT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DONTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DONT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DONT se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, +2.26% u posljednjih 24 sata i +3.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DONT coin (DONT)

Tržišna kapitalizacija $ 47.00K$ 47.00K $ 47.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.00K$ 47.00K $ 47.00K Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,961,759.964946 999,961,759.964946 999,961,759.964946

Trenutačna tržišna kapitalizacija DONT coin je $ 47.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DONT je 999.96M, s ukupnom količinom od 999961759.964946. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.00K.