Više o DONT

DONT Informacije o cijeni

DONT Službena web stranica

DONT Tokenomija

DONT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

DONT coin Logotip

DONT coin Cijena (DONT)

Neuvršten

1 DONT u USD cijena uživo:

--
----
+2.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena DONT coin (DONT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:37:03 (UTC+8)

DONT coin (DONT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

+2.26%

+3.91%

+3.91%

DONT coin (DONT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DONTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DONT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DONT se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, +2.26% u posljednjih 24 sata i +3.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DONT coin (DONT)

$ 47.00K
$ 47.00K$ 47.00K

--
----

$ 47.00K
$ 47.00K$ 47.00K

999.96M
999.96M 999.96M

999,961,759.964946
999,961,759.964946 999,961,759.964946

Trenutačna tržišna kapitalizacija DONT coin je $ 47.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DONT je 999.96M, s ukupnom količinom od 999961759.964946. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.00K.

DONT coin (DONT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DONT coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DONT coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DONT coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DONT coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.26%
30 dana$ 0+3.92%
60 dana$ 0+36.73%
90 dana$ 0--

Što je DONT coin (DONT)

$DONT is a cryptocurrency project that embodies the cypherpunk spirit and the strong, determined ethos of Donald Trump. By leveraging robust blockchain technology, fostering a vibrant community, and aligning with the values of transparency, decentralization, and innovation, $DONT aims to empower individuals and promote a more inclusive financial system. The project seeks to tap into the energy and passion of Trump's supporters while providing a platform for political engagement and expression within the cryptocurrency landscape.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs DONT coin (DONT)

Službena web-stranica

DONT coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DONT coin (DONT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DONT coin (DONT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DONT coin.

Provjerite DONT coin predviđanje cijene sada!

DONT u lokalnim valutama

DONT coin (DONT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DONT coin (DONT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DONT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DONT coin (DONT)

Koliko DONT coin (DONT) vrijedi danas?
Cijena DONT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DONT u USD?
Trenutačna cijena DONT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DONT coin?
Tržišna kapitalizacija za DONT je $ 47.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DONT?
Količina u optjecaju za DONT je 999.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DONT?
DONT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DONT?
DONT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DONT?
24-satni obujam trgovanja za DONT je -- USD.
Hoće li DONT još narasti ove godine?
DONT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DONT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:37:03 (UTC+8)

DONT coin (DONT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.