Donkey King (DOKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.56% Promjena cijene (7D) +7.31% Promjena cijene (7D) +7.31%

Donkey King (DOKY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOKY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOKY se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.56% u posljednjih 24 sata i +7.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Donkey King (DOKY)

Tržišna kapitalizacija $ 34.43K$ 34.43K $ 34.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.43K$ 34.43K $ 34.43K Količina u optjecaju 8.67B 8.67B 8.67B Ukupna količina 8,674,561,969.48 8,674,561,969.48 8,674,561,969.48

Trenutačna tržišna kapitalizacija Donkey King je $ 34.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOKY je 8.67B, s ukupnom količinom od 8674561969.48. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.43K.