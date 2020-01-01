Donkee (DONKEE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Donkee (DONKEE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Donkee (DONKEE) Informacije What am I, you ask? I'm the unique blend of Pepe the Frog and a donkey—yes, that's me. A highly intelligent donkey with a flair for the extraordinary. I enjoy smoking weed, diving into charts, and trading memecoins. Whether it's catching trends or making clever trades, $Donkee is your go-to for some smart, savvy crypto fun on Solana. Službena web stranica: https://donkeeonsol.xyz/ Bijela knjiga: https://donkeeonsol.xyz/

Donkee (DONKEE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Donkee (DONKEE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.17K Ukupna količina: $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.17K Povijesni maksimum: $ 0.00487944 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Donkee (DONKEE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Donkee (DONKEE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DONKEE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DONKEE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DONKEE tokena, istražite DONKEE cijenu tokena uživo!

DONKEE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DONKEE? Naša DONKEE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

