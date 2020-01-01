Donald Toad Coin (DTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Donald Toad Coin (DTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Donald Toad Coin (DTC) Informacije Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time. Službena web stranica: https://donaldtoad.com/ Kupi DTC odmah!

Donald Toad Coin (DTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Donald Toad Coin (DTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 177.59K $ 177.59K $ 177.59K Ukupna količina: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Količina u optjecaju: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 177.59K $ 177.59K $ 177.59K Povijesni maksimum: $ 0.00488496 $ 0.00488496 $ 0.00488496 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00257378 $ 0.00257378 $ 0.00257378 Saznajte više o cijeni Donald Toad Coin (DTC)

Donald Toad Coin (DTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Donald Toad Coin (DTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DTC tokena, istražite DTC cijenu tokena uživo!

DTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DTC? Naša DTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DTC predviđanje cijene tokena odmah!

