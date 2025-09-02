Donald Toad Coin (DTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00284446 $ 0.00284446 $ 0.00284446 24-satna najniža cijena $ 0.00287283 $ 0.00287283 $ 0.00287283 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00284446$ 0.00284446 $ 0.00284446 24-satna najviša cijena $ 0.00287283$ 0.00287283 $ 0.00287283 Najviša cijena ikada $ 0.00488496$ 0.00488496 $ 0.00488496 Najniža cijena $ 0.00078228$ 0.00078228 $ 0.00078228 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) -0.21% Promjena cijene (7D) -6.04% Promjena cijene (7D) -6.04%

Donald Toad Coin (DTC) cijena u stvarnom vremenu je $0.0028468. Tijekom protekla 24 sata, DTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00284446 i najviše cijene $ 0.00287283, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DTC je $ 0.00488496, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00078228.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DTC se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -0.21% u posljednjih 24 sata i -6.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Donald Toad Coin (DTC)

Tržišna kapitalizacija $ 196.71K$ 196.71K $ 196.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 196.71K$ 196.71K $ 196.71K Količina u optjecaju 69.00M 69.00M 69.00M Ukupna količina 68,999,701.0 68,999,701.0 68,999,701.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Donald Toad Coin je $ 196.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DTC je 69.00M, s ukupnom količinom od 68999701.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.71K.