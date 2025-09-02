Više o PEPEX

PEPEX Informacije o cijeni

PEPEX Bijela knjiga

PEPEX Službena web stranica

PEPEX Tokenomija

PEPEX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Don PepeX Logotip

Don PepeX Cijena (PEPEX)

Neuvršten

1 PEPEX u USD cijena uživo:

$0.00010322
$0.00010322$0.00010322
-5.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Don PepeX (PEPEX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:50:58 (UTC+8)

Don PepeX (PEPEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3.61%

-5.46%

-23.16%

-23.16%

Don PepeX (PEPEX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEPEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEPEX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEPEX se promijenio za -3.61% u posljednjih sat vremena, -5.46% u posljednjih 24 sata i -23.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Don PepeX (PEPEX)

$ 55.77K
$ 55.77K$ 55.77K

--
----

$ 103.22K
$ 103.22K$ 103.22K

540.35M
540.35M 540.35M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Don PepeX je $ 55.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEPEX je 540.35M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 103.22K.

Don PepeX (PEPEX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Don PepeX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Don PepeX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Don PepeX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Don PepeX u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.46%
30 dana$ 0+13.22%
60 dana$ 0-40.90%
90 dana$ 0--

Što je Don PepeX (PEPEX)

Don PepeX is a cryptocurrency project deployed on the Base blockchain. It is centered around an autonomous AI financial agent that generates real-time crypto and stock market intelligence. The agent, operating under the name Don PepeX, publishes insights, risk assessments, and trend analyses across digital assets, making financial data more accessible and engaging for retail investors. The token is designed to facilitate interaction with the AI agent and to power its content delivery, including premium analytics, gated reports, and promotional collaborations. Don PepeX combines memetic branding with financial utility, using humor and cultural relevance to enhance education and engagement in decentralized finance.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Don PepeX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Don PepeX (PEPEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Don PepeX (PEPEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Don PepeX.

Provjerite Don PepeX predviđanje cijene sada!

PEPEX u lokalnim valutama

Don PepeX (PEPEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Don PepeX (PEPEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PEPEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Don PepeX (PEPEX)

Koliko Don PepeX (PEPEX) vrijedi danas?
Cijena PEPEX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PEPEX u USD?
Trenutačna cijena PEPEX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Don PepeX?
Tržišna kapitalizacija za PEPEX je $ 55.77K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PEPEX?
Količina u optjecaju za PEPEX je 540.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PEPEX?
PEPEX je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PEPEX?
PEPEX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PEPEX?
24-satni obujam trgovanja za PEPEX je -- USD.
Hoće li PEPEX još narasti ove godine?
PEPEX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PEPEX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:50:58 (UTC+8)

Don PepeX (PEPEX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.