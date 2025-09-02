Don PepeX (PEPEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -3.61% Promjena cijene (1D) -5.46% Promjena cijene (7D) -23.16% Promjena cijene (7D) -23.16%

Don PepeX (PEPEX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEPEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEPEX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEPEX se promijenio za -3.61% u posljednjih sat vremena, -5.46% u posljednjih 24 sata i -23.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Don PepeX (PEPEX)

Tržišna kapitalizacija $ 55.77K$ 55.77K $ 55.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 103.22K$ 103.22K $ 103.22K Količina u optjecaju 540.35M 540.35M 540.35M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Don PepeX je $ 55.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEPEX je 540.35M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 103.22K.