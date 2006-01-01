Dominium (DOM) Tokenomika
Dominium (DOM) Informacije
"Dominium is the first cryptocurrency backed by real world assets. Commercial units, Airbnbs, gold, miners, companies and more make up the Dominium basket of assets. The last century has shown that while currencies may evolve and change, real ownership is always king. He who owns the land, real estate, and commodities holds the real power.
Over the coming decades, Dominium will continue to amass a treasury that not only is resistent to inflation and currency changes, but a treasury which also generates revenue. This revenue will pay out for decades. Over the first 24 months the DOM token will become deflationary, and all of the revenue generated for years to come will be used to buy and burn the DOM token. Citizens who participate in the Dominium staking ""School of Thought"" will have access to the passive income of real assets. Passive income that will provably pay out for decades.
The DOM token can be used to purchase Dominium NFTs at a discount. These NFT allow access to Dominium properties and even housing and estate development opportunities. For example, those who hold the Marcus Aurelius NFTs will have penthouse access to our apartment buildings. The DOM token represents absolute ownership and a new wave of off-chain/on-chain integrations for a better IRL world."
Dominium (DOM) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dominium (DOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Dominium (DOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Dominium (DOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj DOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja DOM tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.