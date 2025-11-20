Domi Cijena danas

Trenutačna cijena Domi (DOMI) danas je $ 0.00204074, s promjenom od 3.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOMI u USD je $ 0.00204074 po DOMI.

Domi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 938,741, s količinom u optjecaju od 460.00M DOMI. Tijekom posljednja 24 sata, DOMI trgovao je između $ 0.00193559 (niska) i $ 0.00213641 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.407925, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00193559.

U kratkoročnim performansama, DOMI se kretao +0.11% u posljednjem satu i -22.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Domi (DOMI)

Tržišna kapitalizacija $ 938.74K$ 938.74K $ 938.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Količina u optjecaju 460.00M 460.00M 460.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

