DOLR AI (DOLR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0025056 $ 0.0025056 $ 0.0025056 24-satna najniža cijena $ 0.00268804 $ 0.00268804 $ 0.00268804 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0025056$ 0.0025056 $ 0.0025056 24-satna najviša cijena $ 0.00268804$ 0.00268804 $ 0.00268804 Najviša cijena ikada $ 0.01501878$ 0.01501878 $ 0.01501878 Najniža cijena $ 0.00236442$ 0.00236442 $ 0.00236442 Promjena cijene (1H) +0.33% Promjena cijene (1D) -1.79% Promjena cijene (7D) -14.31% Promjena cijene (7D) -14.31%

DOLR AI (DOLR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00263978. Tijekom protekla 24 sata, DOLRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0025056 i najviše cijene $ 0.00268804, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOLR je $ 0.01501878, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00236442.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOLR se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -14.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOLR AI (DOLR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Količina u optjecaju 654.32M 654.32M 654.32M Ukupna količina 1,058,562,025.66946 1,058,562,025.66946 1,058,562,025.66946

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOLR AI je $ 1.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOLR je 654.32M, s ukupnom količinom od 1058562025.66946. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.79M.