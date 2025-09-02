DOLR AI Cijena (DOLR)
+0.33%
-1.79%
-14.31%
-14.31%
DOLR AI (DOLR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00263978. Tijekom protekla 24 sata, DOLRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0025056 i najviše cijene $ 0.00268804, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOLR je $ 0.01501878, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00236442.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOLR se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -14.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija DOLR AI je $ 1.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOLR je 654.32M, s ukupnom količinom od 1058562025.66946. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.79M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DOLR AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DOLR AI u USD iznosila je $ -0.0007052866.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DOLR AI u USD iznosila je $ -0.0014722153.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DOLR AI u USD iznosila je $ -0.00760135913701.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-1.79%
|30 dana
|$ -0.0007052866
|-26.71%
|60 dana
|$ -0.0014722153
|-55.77%
|90 dana
|$ -0.00760135913701
|-74.22%
Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
