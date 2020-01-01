DollarMoon (DMOON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DollarMoon (DMOON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DollarMoon (DMOON) Informacije The Dollarmoon ecosystem relies on several aspects like staking. DollarMoon's ecosystem encourages the users to stake their holdings in exchange of an annual percentage of profit (APY). DollarMoon ecosystem consists of: -Distributing staking rewards in the form of BNB -Coin burning -Providing liquidity -Treasury Službena web stranica: https://dollarmoon.io/ Kupi DMOON odmah!

DollarMoon (DMOON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DollarMoon (DMOON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 361.27K $ 361.27K $ 361.27K Ukupna količina: $ 85.93M $ 85.93M $ 85.93M Količina u optjecaju: $ 85.93M $ 85.93M $ 85.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 361.27K $ 361.27K $ 361.27K Povijesni maksimum: $ 0.058155 $ 0.058155 $ 0.058155 Povijesni minimum: $ 0.00316114 $ 0.00316114 $ 0.00316114 Trenutna cijena: $ 0.00419183 $ 0.00419183 $ 0.00419183 Saznajte više o cijeni DollarMoon (DMOON)

DollarMoon (DMOON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DollarMoon (DMOON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DMOON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DMOON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DMOON tokena, istražite DMOON cijenu tokena uživo!

