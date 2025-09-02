DollarMoon (DMOON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00410587 $ 0.00410587 $ 0.00410587 24-satna najniža cijena $ 0.00411803 $ 0.00411803 $ 0.00411803 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00410587$ 0.00410587 $ 0.00410587 24-satna najviša cijena $ 0.00411803$ 0.00411803 $ 0.00411803 Najviša cijena ikada $ 0.058155$ 0.058155 $ 0.058155 Najniža cijena $ 0.00316114$ 0.00316114 $ 0.00316114 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +0.02% Promjena cijene (7D) +2.38% Promjena cijene (7D) +2.38%

DollarMoon (DMOON) cijena u stvarnom vremenu je $0.00410669. Tijekom protekla 24 sata, DMOONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00410587 i najviše cijene $ 0.00411803, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DMOON je $ 0.058155, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00316114.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DMOON se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.02% u posljednjih 24 sata i +2.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DollarMoon (DMOON)

Tržišna kapitalizacija $ 353.84K$ 353.84K $ 353.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 353.84K$ 353.84K $ 353.84K Količina u optjecaju 85.93M 85.93M 85.93M Ukupna količina 85,925,181.933221 85,925,181.933221 85,925,181.933221

Trenutačna tržišna kapitalizacija DollarMoon je $ 353.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DMOON je 85.93M, s ukupnom količinom od 85925181.933221. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 353.84K.