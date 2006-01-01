Dollar On Chain (DOC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dollar On Chain (DOC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dollar On Chain (DOC) Informacije A fully bitcoin-collateralized stablecoin running on Rootstock (an EVM-compatible bircoin L2 blockchain) Službena web stranica: https://moneyonchain.com Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/10HIs1T4pD5MFSGjr-pnPrPD29DpFYKZN/view Kupi DOC odmah!

Dollar On Chain (DOC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dollar On Chain (DOC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 4.27M $ 4.27M $ 4.27M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.26M $ 4.26M $ 4.26M Povijesni maksimum: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 Povijesni minimum: $ 0.943533 $ 0.943533 $ 0.943533 Trenutna cijena: $ 0.99686 $ 0.99686 $ 0.99686 Saznajte više o cijeni Dollar On Chain (DOC)

Dollar On Chain (DOC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dollar On Chain (DOC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOC tokena, istražite DOC cijenu tokena uživo!

DOC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOC? Naša DOC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DOC predviđanje cijene tokena odmah!

