Trenutačna cijena Dollar Cost Average (DCA) danas je $ 0.0002838, s promjenom od 5.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DCA u USD je $ 0.0002838 po DCA.

Dollar Cost Average trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 283,798, s količinom u optjecaju od 999.99M DCA. Tijekom posljednja 24 sata, DCA trgovao je između $ 0.0002056 (niska) i $ 0.00028396 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00301457, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0002056.

U kratkoročnim performansama, DCA se kretao +0.59% u posljednjem satu i -50.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dollar Cost Average (DCA)

Tržišna kapitalizacija $ 283.80K$ 283.80K $ 283.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 283.80K$ 283.80K $ 283.80K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,990,913.641486 999,990,913.641486 999,990,913.641486

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dollar Cost Average je $ 283.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DCA je 999.99M, s ukupnom količinom od 999990913.641486. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 283.80K.