DOLA (DOLA) Informacije DOLA is the asset and debt backed decentralized stablecoin of Inverse Finance Službena web stranica: https://www.inverse.finance/

DOLA (DOLA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOLA (DOLA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 129.33M $ 129.33M $ 129.33M Ukupna količina: $ 196.67M $ 196.67M $ 196.67M Količina u optjecaju: $ 129.98M $ 129.98M $ 129.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 195.69M $ 195.69M $ 195.69M Povijesni maksimum: $ 1.87 $ 1.87 $ 1.87 Povijesni minimum: $ 0.088407 $ 0.088407 $ 0.088407 Trenutna cijena: $ 0.995017 $ 0.995017 $ 0.995017 Saznajte više o cijeni DOLA (DOLA)

DOLA (DOLA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DOLA (DOLA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOLA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOLA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOLA tokena, istražite DOLA cijenu tokena uživo!

DOLA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOLA? Naša DOLA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

