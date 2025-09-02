Više o DOLA

DOLA Cijena (DOLA)

1 DOLA u USD cijena uživo:

$0.994616
-0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena DOLA (DOLA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:09:56 (UTC+8)

DOLA (DOLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.991975
24-satna najniža cijena
$ 0.995526
24-satna najviša cijena

$ 0.991975
$ 0.995526
$ 1.87
$ 0.088407
+0.02%

-0.04%

-0.19%

-0.19%

DOLA (DOLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.994584. Tijekom protekla 24 sata, DOLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.991975 i najviše cijene $ 0.995526, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOLA je $ 1.87, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.088407.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOLA se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i -0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOLA (DOLA)

$ 128.89M
--
$ 195.60M
129.60M
196,669,054.2072489
Trenutačna tržišna kapitalizacija DOLA je $ 128.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOLA je 129.60M, s ukupnom količinom od 196669054.2072489. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 195.60M.

DOLA (DOLA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DOLA u USD iznosila je $ -0.0004829218427716.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DOLA u USD iznosila je $ -0.0039106048.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DOLA u USD iznosila je $ -0.0036383871.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DOLA u USD iznosila je $ -0.0050904689644282.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0004829218427716-0.04%
30 dana$ -0.0039106048-0.39%
60 dana$ -0.0036383871-0.36%
90 dana$ -0.0050904689644282-0.50%

Što je DOLA (DOLA)

DOLA is the asset and debt backed decentralized stablecoin of Inverse Finance

Resurs DOLA (DOLA)

Službena web-stranica

DOLA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DOLA (DOLA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DOLA (DOLA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DOLA.

Provjerite DOLA predviđanje cijene sada!

DOLA u lokalnim valutama

DOLA (DOLA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DOLA (DOLA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOLA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DOLA (DOLA)

Koliko DOLA (DOLA) vrijedi danas?
Cijena DOLA uživo u USD je 0.994584 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DOLA u USD?
Trenutačna cijena DOLA u USD je $ 0.994584. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DOLA?
Tržišna kapitalizacija za DOLA je $ 128.89M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DOLA?
Količina u optjecaju za DOLA je 129.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOLA?
DOLA je postigao ATH cijenu od 1.87 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOLA?
DOLA je vidio ATL cijenu od 0.088407 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DOLA?
24-satni obujam trgovanja za DOLA je -- USD.
Hoće li DOLA još narasti ove godine?
DOLA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOLA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
DOLA (DOLA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

