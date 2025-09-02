DOLA (DOLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.991975 24-satna najviša cijena $ 0.995526 Najviša cijena ikada $ 1.87 Najniža cijena $ 0.088407 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -0.04% Promjena cijene (7D) -0.19%

DOLA (DOLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.994584. Tijekom protekla 24 sata, DOLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.991975 i najviše cijene $ 0.995526, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOLA je $ 1.87, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.088407.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOLA se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i -0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOLA (DOLA)

Tržišna kapitalizacija $ 128.89M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 195.60M Količina u optjecaju 129.60M Ukupna količina 196,669,054.2072489

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOLA je $ 128.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOLA je 129.60M, s ukupnom količinom od 196669054.2072489. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 195.60M.