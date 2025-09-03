DOKI (DOKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01352228$ 0.01352228 $ 0.01352228 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.27% Promjena cijene (7D) -8.10% Promjena cijene (7D) -8.10%

DOKI (DOKI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOKI je $ 0.01352228, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOKI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.27% u posljednjih 24 sata i -8.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOKI (DOKI)

Tržišna kapitalizacija $ 6.60K$ 6.60K $ 6.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.38K$ 7.38K $ 7.38K Količina u optjecaju 152.01M 152.01M 152.01M Ukupna količina 170,000,000.0 170,000,000.0 170,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOKI je $ 6.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOKI je 152.01M, s ukupnom količinom od 170000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.38K.