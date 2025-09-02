Dojo token (DOJO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 5.48$ 5.48 $ 5.48 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.00% Promjena cijene (7D) -0.00%

Dojo token (DOJO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOJOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOJO je $ 5.48, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOJO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dojo token (DOJO)

Tržišna kapitalizacija $ 465.94K$ 465.94K $ 465.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 585.16K$ 585.16K $ 585.16K Količina u optjecaju 637.00M 637.00M 637.00M Ukupna količina 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dojo token je $ 465.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOJO je 637.00M, s ukupnom količinom od 800000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 585.16K.