Dogy (DOGY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dogy (DOGY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dogy (DOGY) Informacije Woofing Our Way to the Moon! Welcome to Dogy, the next big dog memecoin that’s set to explode! Dogy represents all dogs, bringing love for our furry friends and hilarious memes to the crypto world. Dogy is more than just a token; it’s a movement powered by a community of dog lovers and meme enthusiasts. Whether you’re new to crypto or a seasoned pro, Dogy offers an exciting and fun investment opportunity. By joining the Dogy pack, you’re not just holding a promising new token—you’re supporting a cause that loves dogs and spreads joy through memes. Get ready to ride the wave of the next big memecoin. Dogy to the moon! Službena web stranica: https://dogytoken.com/ Kupi DOGY odmah!

Dogy (DOGY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dogy (DOGY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.00K $ 41.00K $ 41.00K Ukupna količina: $ 999.88B $ 999.88B $ 999.88B Količina u optjecaju: $ 999.88B $ 999.88B $ 999.88B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.00K $ 41.00K $ 41.00K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Dogy (DOGY)

Dogy (DOGY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dogy (DOGY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOGY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOGY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOGY tokena, istražite DOGY cijenu tokena uživo!

DOGY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOGY? Naša DOGY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DOGY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!