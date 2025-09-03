Dogy (DOGY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.24% Promjena cijene (1D) -2.58% Promjena cijene (7D) +2.99% Promjena cijene (7D) +2.99%

Dogy (DOGY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGY se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -2.58% u posljednjih 24 sata i +2.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dogy (DOGY)

Tržišna kapitalizacija $ 41.10K$ 41.10K $ 41.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.10K$ 41.10K $ 41.10K Količina u optjecaju 999.88B 999.88B 999.88B Ukupna količina 999,879,478,878.0569 999,879,478,878.0569 999,879,478,878.0569

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dogy je $ 41.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGY je 999.88B, s ukupnom količinom od 999879478878.0569. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.10K.