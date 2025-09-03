Više o SHDZ

dogwithSHDZ Logotip

dogwithSHDZ Cijena (SHDZ)

Neuvršten

1 SHDZ u USD cijena uživo:

--
----
+3.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena dogwithSHDZ (SHDZ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:04:28 (UTC+8)

dogwithSHDZ (SHDZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012572
$ 0.0012572$ 0.0012572

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

+3.75%

+9.31%

+9.31%

dogwithSHDZ (SHDZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHDZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHDZ je $ 0.0012572, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHDZ se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, +3.75% u posljednjih 24 sata i +9.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dogwithSHDZ (SHDZ)

$ 65.68K
$ 65.68K$ 65.68K

--
----

$ 65.68K
$ 65.68K$ 65.68K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija dogwithSHDZ je $ 65.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHDZ je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.68K.

dogwithSHDZ (SHDZ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz dogwithSHDZ u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz dogwithSHDZ u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz dogwithSHDZ u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz dogwithSHDZ u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.75%
30 dana$ 0+35.54%
60 dana$ 0+74.83%
90 dana$ 0--

Što je dogwithSHDZ (SHDZ)

$SHDZ (Dog with SHDZ) is a fun and community-driven memecoin centered around a dog mascot wearing sunglasses. The project aims to blend humor, creativity, and the spirit of crypto culture, offering a token that goes beyond typical memecoins. With its fair launch on Pump.fun, $SHDZ ensures transparency and equal opportunity for all participants. The token is designed to create a vibrant, engaged community that shares a love for memes, lightheartedness, and the festive side of crypto. While the project celebrates inclusivity and fun, $SHDZ is also exploring future utility and expanding its presence through strategic partnerships, listings, and community-driven initiatives. The mascot’s love for Christmas vibes adds a unique, seasonal twist to the brand, further distinguishing $SHDZ in the memecoin landscape.

Resurs dogwithSHDZ (SHDZ)

Službena web-stranica

dogwithSHDZ Predviđanje cijene (USD)

Koliko će dogwithSHDZ (SHDZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših dogwithSHDZ (SHDZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za dogwithSHDZ.

Provjerite dogwithSHDZ predviđanje cijene sada!

SHDZ u lokalnim valutama

dogwithSHDZ (SHDZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike dogwithSHDZ (SHDZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHDZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o dogwithSHDZ (SHDZ)

Koliko dogwithSHDZ (SHDZ) vrijedi danas?
Cijena SHDZ uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHDZ u USD?
Trenutačna cijena SHDZ u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija dogwithSHDZ?
Tržišna kapitalizacija za SHDZ je $ 65.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHDZ?
Količina u optjecaju za SHDZ je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHDZ?
SHDZ je postigao ATH cijenu od 0.0012572 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHDZ?
SHDZ je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHDZ?
24-satni obujam trgovanja za SHDZ je -- USD.
Hoće li SHDZ još narasti ove godine?
SHDZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHDZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:04:28 (UTC+8)

