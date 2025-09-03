dogwithSHDZ (SHDZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0012572$ 0.0012572 $ 0.0012572 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.27% Promjena cijene (1D) +3.75% Promjena cijene (7D) +9.31% Promjena cijene (7D) +9.31%

dogwithSHDZ (SHDZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHDZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHDZ je $ 0.0012572, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHDZ se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, +3.75% u posljednjih 24 sata i +9.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dogwithSHDZ (SHDZ)

Tržišna kapitalizacija $ 65.68K$ 65.68K $ 65.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 65.68K$ 65.68K $ 65.68K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija dogwithSHDZ je $ 65.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHDZ je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.68K.