Dogwifscarf ($SCARF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002378 $ 0.00002378 $ 0.00002378 24-satna najniža cijena $ 0.00002505 $ 0.00002505 $ 0.00002505 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00002378$ 0.00002378 $ 0.00002378 24-satna najviša cijena $ 0.00002505$ 0.00002505 $ 0.00002505 Najviša cijena ikada $ 0.00040337$ 0.00040337 $ 0.00040337 Najniža cijena $ 0.00001619$ 0.00001619 $ 0.00001619 Promjena cijene (1H) +0.43% Promjena cijene (1D) +1.71% Promjena cijene (7D) -7.22% Promjena cijene (7D) -7.22%

Dogwifscarf ($SCARF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002442. Tijekom protekla 24 sata, $SCARFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002378 i najviše cijene $ 0.00002505, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SCARF je $ 0.00040337, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001619.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SCARF se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, +1.71% u posljednjih 24 sata i -7.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dogwifscarf ($SCARF)

Tržišna kapitalizacija $ 24.42K$ 24.42K $ 24.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.42K$ 24.42K $ 24.42K Količina u optjecaju 999.72M 999.72M 999.72M Ukupna količina 999,721,278.0 999,721,278.0 999,721,278.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dogwifscarf je $ 24.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SCARF je 999.72M, s ukupnom količinom od 999721278.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.42K.