DOGwifCROCS (DWC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.92% Promjena cijene (7D) -4.86% Promjena cijene (7D) -4.86%

DOGwifCROCS (DWC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DWCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DWC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DWC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.92% u posljednjih 24 sata i -4.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOGwifCROCS (DWC)

Tržišna kapitalizacija $ 28.00K$ 28.00K $ 28.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.00K$ 28.00K $ 28.00K Količina u optjecaju 69.42T 69.42T 69.42T Ukupna količina 69,420,000,000,000.0 69,420,000,000,000.0 69,420,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOGwifCROCS je $ 28.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DWC je 69.42T, s ukupnom količinom od 69420000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.00K.