DOGUE Cijena danas

Trenutačna cijena DOGUE (DOGUE) danas je $ 0.00000873, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOGUE u USD je $ 0.00000873 po DOGUE.

DOGUE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,731.4, s količinom u optjecaju od 999.66M DOGUE. Tijekom posljednja 24 sata, DOGUE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00018453, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000873.

U kratkoročnim performansama, DOGUE se kretao -- u posljednjem satu i -18.77% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DOGUE (DOGUE)

Tržišna kapitalizacija $ 8.73K$ 8.73K $ 8.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.73K$ 8.73K $ 8.73K Količina u optjecaju 999.66M 999.66M 999.66M Ukupna količina 999,664,704.861493 999,664,704.861493 999,664,704.861493

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOGUE je $ 8.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGUE je 999.66M, s ukupnom količinom od 999664704.861493. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.73K.